В Берёзовском сошла с рельсов цистерна с бензином (ФОТО)

Ночью 18 апреля в промзоне в Берёзовском городском округе на путях, которые находятся между двумя предприятиями, сошла с рельсов цистерна с бензином, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В результате аварии всё топливо вылилось на землю.

«Пожарно-спасательные подразделения произвели пенную атаку, чтобы не допустить возгорания разлившегося топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, цистерна сошла с рельсов из-за неисправности колесной пары. Место ЧП оцепили, сейчас там нейтрализуют бензин и рекультивируют грунт.