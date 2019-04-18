В Берёзовском сошла с рельсов цистерна с бензином (ФОТО)

18.04.2019 10:10
Ночью 18 апреля в промзоне в Берёзовском городском округе на путях, которые находятся между двумя предприятиями, сошла с рельсов цистерна с бензином, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В результате аварии всё топливо вылилось на землю.
«Пожарно-спасательные подразделения произвели пенную атаку, чтобы не допустить возгорания разлившегося топлива. Угрозы для населения и окружающей среды нет», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, цистерна сошла с рельсов из-за неисправности колесной пары. Место ЧП оцепили, сейчас там нейтрализуют бензин и рекультивируют грунт.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области