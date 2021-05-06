В Беларуси к 9 Мая устроили «театрализованную реконструкцию» сожжения жителей деревни (ВИДЕО)

В Витебской области на месте деревни Шуневка, сожжённой во время нацистской оккупации, организовали «театрализованную историческую реконструкцию» со стрельбой и танцами, сообщает телеграм-канал Luxta.

На видео представления, которое разместил пользователь Facebook Александр Цвирко, видно, как мужчины, одетые в форму солдат Третьего рейха, под крики и звуки выстрелов ведут женщин к мемориалу, при этом «военные» имитируют немецкую и английскую речь. Затем к собравшимся женщинам выбегают другие участники реконструкции в квасных костюмах и начинают бегать вокруг них, имитируя пламя.

Согласно программе мероприятия, опубликованной газетой «Витебские вести», реконструкция под названием «Помните, люди» была организована для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.

Ранее сообщалось, что в городе Лихославль Тверской области 9 мая впервые проведут парад «малышковых войск», в котором примут участие более ста воспитанников детских садов.

По задумке чиновников, «команды маленьких патриотов» будут представлять разные войска Вооружённых сил России — пограничников, танкистов, моряков, пехотинцев и десантников. Боевую технику, участвующую в параде, подготовят сотрудники детсадов и родители детей; также на мероприятии сформируют колонну детского «Бессмертного полка».