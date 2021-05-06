В Тверской области проведут парад «малышковых войск» с участием более 100 детей из детсадов

В городе Лихославль Тверской области 9 мая впервые проведут парад «малышковых войск», в котором примут участие более ста воспитанников детских садов, сообщается на сайте районной администрации.

Отмечается, что дети самостоятельно подготовят себе костюмы и реквизит к параду, а затем продемонстрируют строевую подготовку и исполнят тематические танцы. На мероприятии их будут сопровождать преподаватели.

По задумке чиновников, «команды маленьких патриотов» будут представлять разные войска Вооружённых сил России — пограничников, танкистов, моряков, пехотинцев и десантников. Боевую технику, участвующую в параде, подготовят сотрудники детсадов и родители детей; также на мероприятии сформируют колонну детского «Бессмертного полка».