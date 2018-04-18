В Башкирии ученик ранил педагога ножом, поджёг школу и попытался убить себя (ВИДЕО)

В городе Стерлитамак (Башкирия) ученик совершил нападение на школу № 1, ранил ножом педагога и девочку, которая, спасаясь, выпрыгнула из окна второго этажа, сообщают ученики школы в группе «Подслушано Стерлитамак» в социальной сети «ВКонтакте». После нападения ученик поджёг школу.

На видеоролике видна толпа испуганных детей и горящая школа, к месту ЧП подъезжают пожарные и полиция.

Сам нападавший — по предварительным данным, он учится в 9-м классе — попытался покончить с собой. Всех пострадавших, включая нападавшего, госпитализировали.

Напомним, с 15 по 19 января в России состоялась серия нападений на российские школы, самые громкие из которых произошли в Перми и Улан-Удэ: подростки нападали с ножами, топорами и «коктейлями Молотова» на учителей и других школьников. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В Перми нападение было совершено 15 января на учеников школы № 127. Двое подростков, вооружившись ножами, напали на учеников 10-12 лет. В результате пострадали 15 человек, 12 из них, в том числе преподаватель, были госпитализированы.

В Бурятии 19 января девятиклассник бросил бутылку с зажигательной смесью в один из классов школы № 5 города Улан-Удэ и серьёзно ранил учителя с учениками топором. После этого юноша попытался покончить с собой. К счастью, никто в этой бойне не погиб. Позже выяснилось, что у него было двое сообщников.

Вероятным мотивом ЧП в СК назвали увлечение подростков так называемыми колумбайн-сообществами, в которых пропагандировалось насилие, ненависть к преподавателям и конфликты с другими учениками. Кроме того, выяснилось, что в бурятской школе царили воровские законы АУЕ. Подростки живут там по криминальным правилам и отрицают правила руководства школы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрации школ, некоторые учителя и ученики знали о готовящихся нападениях, однако не поверили в правдивость этой информации. Учительница бурятской школы заявила, что ЧП случилось из-за полученной юношей двойки.