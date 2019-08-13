В аварии на трассе под Ирбитом погиб водитель

На трассе Верхняя Синячиха — Ирбит 22-летний водитель за рулём Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает отдел пропаганды ГИБДД региона.

В результате ДТП машина опрокинулась, водитель получил тяжёлые травмы, был госпитализирован с места аварии, но скончался в больнице. Позже выяснилось, что у него не было прав на управление этой машиной.

«В момент ДТП в автомобиле находились три человека, пассажиры не пострадали. Со слов пассажирки Lada Granta установлено, что владельцем транспортного средства является она, управление автомобилем передала сама, о том, что у водителя отсутствуют права, знала, однако особого значения этому не придала», — сообщили в ГИБДД.

В отношении пассажирки возбуждено административное дело по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством», за проступок полагается штраф в размере 30 тысяч рублей. В ГИБДД по Свердловской области также отметили, что водитель и пассажиры, находившиеся в машине, были трезвыми.