Общество

В аукционе по продаже бывшего Тагилстроевского ЗАГСа участвовали 9 претендентов. Победитель торгов, проходивших с большим азартом, купил здание втрое дороже стартовой цены

26.07.2023 15:01
В аукционе по продаже бывшего Тагилстроевского ЗАГСа участвовали 9 претендентов. Победитель торгов, проходивших с большим азартом, купил здание втрое дороже стартовой цены

Администрация Нижнего Тагила продала здание бывшего Тагилстроевского ЗАГСа на Гвардейской, 28. На аукцион мэрии заявились сразу девять претендентов. Победителем стал предприниматель Гасан Мирзоев, который предложил 4 млн 20 тысяч рублей за помещение, при том что начальная стоимость лота оценивалась в 1 млн 270 тысяч рублей.

Площадь здания составляет 195 квадратных метров. На продажу бывший ЗАГС выставили в начале лета. Дворец бракосочетания Тагилстроевского района был расформирован в 2021 году после реорганизации ЗАГСов. Тогда в Нижнем Тагиле оставили только два дворца — на улицах Горошникова и Окунева. 

«Я азартный человек, азарт пошёл, и уже просто не остановиться. Поэтому сумма, можно сказать, в три раза увеличена. Да и помещение в некоторой степени готовое, есть входная группа, лестница, особых согласований не требуется, несущих стен нет, менять ничего не нужно. Всё поддерживалось в хорошем состоянии», — рассказал Гасан Мирзоев ИА «Все новости».

Также на аукцион заявлялись физические лица Евгений Мартынов, Ольга Семенцова, Максим Стамиков, Наталья Валейкина, Александр Шубин, ИП Вадим Чертищев, компания ООО «ДОМ-ТС» и владелец ритуального агентства «Успение» Александр Егорычев. 

Как рассказывает Мирзоев, он пока не решил, как будет использовать здание в будущем. За последнее время предприниматель приобрёл ещё ряд объектов недвижимости: здание площадью 2,3 тысячи квадратов с участком на улице Щорса за 1,8 млн рублей, комплекс зданий с участком на улице Ермака стоимостью 2,9 млн рублей, здание на 417 квадратов с участком на улице Висимской за 1,7 млн рублей, а также помещения на улице Карла Маркса площадью 125 квадратов за 721 тысячу рублей. 

Гасан Мирзоев является директором и учредителем трёх компаний: ООО «Серовский вторцветмет», которая занимается обработкой отходов и лома драгоценных металлов, ООО «Мирстрой» (специализируется на разборке и сносе зданий) и ООО «Магнум» (ведёт оптовую торговлю).

Фото: скриншот Google Карты
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