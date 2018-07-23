В Астраханской области утонули трое детей, катавшихся на лодке. СК задержал управлявшего судном

Следственный комитет объявил о задержании мужчины, управлявшего перевернувшейся на реке Бузан в Астраханской области лодкой.

По предварительным данным, задержанным оказался местный житель 1991 года рождения, его имя не называется. В момент происшествия он находился под действием наркотиков, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Инцидент произошёл вечером 22 июля на реке Бузан в районе села Калинино Астраханской области. Причиной переворачивания лодки стал резкий манёвр управлявшего лодкой мужчины. По данным МЧС, в перевернувшейся лодке находились девять человек, из которых семеро — дети. В сообщении СК по Астраханской области сказано, что в лодке было десять человек, из которых девять — дети.

Погибшим было 8, 9 и 15 лет.