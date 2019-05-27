В Архангельской области произошло столкновение противников мусорного полигона и силовиков

На станции Шиес в Архангельской области, где региональные власти намерены построить полигон для московского мусора, произошло столкновение силовиков и активистов, выступающих против свалки, сообщается в паблике «Поморье — не помойка!» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, утром 27 мая на станции проводились инженерные работы — разгружались вагоны с песком, работал экскаватор, складировались бетонные плиты. На месте дежурили экозащитники, которых начали оттеснять представители частного охранного предприятия. Сотрудникам ЧОП помогали бойцы ОМОНа и полиции. Противников мусорного полигона сталкивали в канаву. В результате столкновения один из протестующих получил травмы ноги и спины, другому разбили лицо, ещё одного мужчину увезли на скорой помощи из-за гипертонического криза. Активисты сообщают о двух задержанных сторонниках. Сейчас силовики перекрыли доступ к строительной площадке. Указывается, что это первое столкновение протестующих с ОМОНом.

Ранее, в начале апреля, в Архангельске прошли шествие и митинг в знак протеста против строительства полигона, на который планируют свозить мусор из Москвы. В ходе протестных мероприятий горожане потребовали отставки губернатора Игоря Орлова. Глава региона назвал вышедших на улицы «шелупонью».

На акциях протеста были задержаны несколько человек, в том числе освещавшие шествие журналисты. После этого около станции Шиес активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства свалки. Стоимость полигона, где планируют хранить столичные бытовые отходы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более пяти тысяч гектаров. Между тем из-за идущих протестов власти заявили, что стройка будет приостановлена до 15 июня, до этого времени будут проводиться необходимые инженерные, геологические и экологические изыскания.