Губернатор Архангельской области назвал жителей «шелупонью»

Губернатор Архангельской области Орлов назвал 96% населения, выступающего против создания пункта сортировки мусора из Москвы в Шиесе, «всякой шелупонью», сообщает телеканал ТВК.

«Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытаются назвать меня то калининградцем, то украинцем… Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают», — заявил Орлов.

По данным опросов, 96% жителей выступили против появления свалки под Архангельском, однако глава региона заявил, что «знает, что делает».

На массовый несанкционированный митинг на площади Профсоюзов в столице региона 7 апреля вышли, по разным данным, от 4 до 10 тысяч человек. Местные правоохранители, вопреки указанию главы региона, не стали разгонять митингующих.

Позже участники митинга пошли на площадь Ленина, где у здания регионального правительства призвали губернатора Игоря Орлова уйти в отставку. На площади митингующие объявили о начале бессрочной акции и о том, что будут стоять у здания правительства с палатками. Людей, пытавшихся остаться, разогнала полиция, сообщает «МБХ Медиа». Тем не менее участники акции вновь попытались установить палатки.

Жители Шиеса и Архангельской области с лета 2018 года выступают категорически против полигона. Однако власти области думают иначе: полигон даст депрессивному району порядка 500 рабочих мест, а областному бюджету — доход и инвестиции.