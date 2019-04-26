Жители Архангельска, протестующие против московского мусора, записали обращение к Путину (ВИДЕО)

Жители Архангельска, выступающие против строительства мусорного полигона «Шиес», записали и опубликовали на YouTube-канале «Свободный Север» видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить стройку и снять с должности губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

«Уже девятый месяц в районе станции Шиес в Архангельской области ведётся строительство мусорного полигона для отходов из Москвы. Без разрешения муниципальных властей, проектной документации, общественных слушаний, экологической экспертизы. Ежедневно фиксируются всевозможные нарушения со стороны строителей, охраны, полиции. Мы — богатый природными ресурсами регион. А приоритетным инвестиционным проектом для нас губернатор Орлов выбрал помойку! Мы, жители Архангельской области, уже не просим, мы требуем! Остановить стройку в Шиесе и отправить в отставку губернатора Орлова. Мы требуем прислушаться к нам, иначе ситуация может выйти из-под контроля!» — говорится в обращении активистов.

Ранее стало известно, что 25 апреля суд признал незаконным отказ Архангельского областного собрания депутатов в проведении референдума о запрете ввоза мусора из других регионов, отменил соответствующее постановление избирательной комиссии Архангельской области и обязал её зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума. Если Верховный суд не отменит решение, активистам за месяц предстоит собрать 18,2 тысячи подписей.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, в Архангельске прошла массовая акция протеста, участие в которой, по оценке наблюдателей, приняли около 3 тысяч человек. После окончания митинга некоторые горожане остались около памятника Ленину и объявили бессрочный протест. Тем временем около станции Шиес также продолжаются дежурства активистов, которые с февраля пытаются помешать строительству полигона.