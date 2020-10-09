В Архангельске по подозрению в совращении школьниц задержали врио министра образования

В Архангельске задержали исполняющего обязанности министра образования региона Юрия Гнедышева, подозреваемого в совращении малолетних (статья 135 УК РФ) и незаконном распространении порнографии (статья 242 УК РФ), со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет «Интерфакс».

Следствие считает, что в декабре 2019 года чиновник переписывался в социальных сетях с двумя школьницами, «оказывая на них развращающее влияние»; одной из школьниц Гнедышев направил ссылку на видеозапись сексуального характера.

По делу провели обыски, допрашиваются возможные свидетели и проверяются все контакты чиновника в соцсетях. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Накануне Гнедышев написал заявление об отпуске с последующим увольнением, сообщает издание «7×7».

Гнедышева назначили исполняющим обязанности министра образования Архангельской области в конце августа, до этого он был директором Северодвинской гимназии №14 и работал учителем математики, физики и информатики.