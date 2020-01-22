В аэропорту Пулково госпитализировали прибывшего из Китая пассажира

В петербургском аэропорту Пулково госпитализировали пассажира самолёта, прибывшего из Шанхая. Как сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, у мужчины подозрение на ОРВИ.

«Пациент, доставленный в Боткино, прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ. Дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведённых анализов», — заявила Митянина ТАСС.

Ранее ряд СМИ распространили информацию, что у госпитализированного пассажира подозрение на коронавирус, который в Китае выявили у 444 человек. На сегодняшний день зафиксировано 17 случаев летального исхода.

Напомним, накануне в Минздраве России заявили о начале работы по созданию вакцины против коронавируса.

Роспотребнадзор усилил контроль за пассажирами, прилетающими рейсами из Китая. Введение дополнительных мер безопасности коснулось в том числе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.