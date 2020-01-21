Минздрав РФ начал разработку вакцины от поразившего Китай коронавируса

В Минздраве России заявили о начале работы по созданию вакцины против коронавируса, который поразил жителей Китая. В настоящее время ведутся переговоры с китайскими учёными о возможности получения биоматериала, чтобы приступить к непосредственному созданию вакцины.

«Мы начинаем работу над этим, но здесь нужно решить несколько принципиальных вопросов. Первый вопрос — нам необходима соответствующая модель на животных. Второй — нам необходим сам живой вирус. Сейчас идёт работа по взаимодействию нашего института с китайскими товарищами с целью получения соответствующих биологических материалов», — цитирует ТАСС заявление министерства.

В Минздраве добавили, что ведомство также разрабатывает тест-систему для диагностики заболевания.

Напомним, неизвестный коронавирус был обнаружен у 291 жителя Китая. 9 января от вируса умер первый пациент. На сегодняшний день зафиксировано шесть случаев летального исхода. Точная причина смерти до сих пор не установлена.

В связи с этим Роспотребнадзор усилил контроль за пассажирами, прилетающими рейсами из Китая. Введение дополнительных мер безопасности коснулось в том числе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.