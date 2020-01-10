В Кольцово начнут проверять все рейсы из Китая после вспышки атипичной пневмонии

Роспотребнадзор усилит контроль за пассажирами, прилетающими рейсами из Китая, из-за увеличения случаев заболевания атипичной пневмонией, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет E1.ru.

По данным китайских СМИ, на 9 января в городке Ухань было зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией, в том числе у 15 заболевших определён новый вид коронавируса. Летальных исходов пока нет.

«В связи с предстоящим празднованием китайского Нового года 25 января 2020 года и сопровождающими его выходными днями 24–30 января ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. В целях недопущения распространения случаев заболеваемости в России Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях», — рассказали в федеральной службе Роспотребнадзора.

Усиление мер коснётся всех российских аэропортов, в том числе и Кольцово. В Роспотребнадзоре также отметили, что многие случаи заболеваемости в Китае были связаны с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.