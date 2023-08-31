В Абхазии едва не утонул 9-летний мальчик из Нижнего Тагила

26 августа на одном из пляжей Пицунды в Республике Абхазия едва не утонул 9-летний Матвей из Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РА, рядом с ребёнком плавала 15-летняя Алина из Вологды. Девушка заметила, что мальчик нырнул под воду и долго не всплывал. Алине удалось поднять Матвея на поверхность. Позже выяснилось, что у юного тагильчанина свело ногу судорогой и он стал захлёбываться водой. В руководстве МЧС Абхазии отметили высокие личностные качества Алины, чьи грамотные действия спасли мальчику жизнь.