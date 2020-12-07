В 2021 году на ремонт, содержание и строительство дорог в Нижнем Тагиле потратят более 2 млрд рублей

В следующем году на дорожное хозяйство в Нижнем Тагиле потратят минимум 2,4 млрд рублей. Об этом говорится в проекте бюджета города на 2021 год, который завтра, 8 декабря, начнут рассматривать депутаты Нижнетагильской гордумы.

Согласно главному финансовому документу муниципалитета, на содержание и текущие ремонты автомобильных дорог и светофоров в городе планируется направить чуть более 365 млн рублей. Обследование мостов — до 500 тысяч рублей. Также предусмотрены денежные средства на создание проекта для капремонта транспортного узла в районе Привокзальной площади. Ранее, в ноябре, депутаты разрешили внести изменения в Генплан города для организации в районе улиц Заводской и Бондина новых парковочных мест, которые будут использоваться для отстоя пассажирских автобусов и маршруток. Это позволит разгрузить Привокзальную площадь после её реконструкции.

Часть денег потратят на подготовку документации для реконструкции улиц Октябрьской Революции и Циолковского с мостом через железнодорожные пути. В ближайшее время будет разыгран конкурс по определению подрядчика уже для самих строительных работ. Начальная цена заключения муниципального контракта — 1,17 млрд рублей.

Ремонт тагильских улиц в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году обойдётся в 606,3 млн рублей. В городе приведут в порядок около 350 тысяч квадратных метров дорожного полотна на 14 улицах. Но больше всего денег в следующем году направят на строительство моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры — 1,2 млрд рублей. Только на строительный контроль и авторский надзор потребуется более 21 млн рублей.

Путепровод, напомним, появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Он будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. При строительстве моста планируется использовать продукцию и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. При этом ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей.