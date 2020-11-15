Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию-подрядчика для реконструкции моста по улице Циолковского за 1,2 млрд рублей

Тагильская мэрия объявила аукцион по определению компании-подрядчика для реконструкции улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути. Конкурс с ограниченным участием опубликован на сайте госзакупок. Его победителя планируется определить в декабре. Начальная цена заключения муниципального контракта — 1,17 млрд рублей. В качестве источника финансирования рассматривается местный бюджет.
Ранее чиновники отмечали, что подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года. Работы начнутся с 11 января 2021 года. Их необходимо выполнять в соответствии с заранее подготовленной «Тагилгражданпроектом» проектной документацией. После окончания реконструкции нужно получить положительное заключение органа государственного строительного надзора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы составит 8 лет.
Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города. Ранее ЕВРАЗ даже рассматривал возможность изменения графика работы предприятия.
- Тагильские чиновники не могут привести в порядок мост на улице Циолковского уже несколько лет. В 2018 году они пытались разыграть тендер на реконструкцию путепровода и капитальный ремонт улицы Октябрьской Революции, но безуспешно. Тогда максимальная стоимость контракта составляла 874,8 млн рублей. Все работы нужно было завершить до ноября 2021 года.
- Обсуждалось, что на первом этапе и будет сделан мост через железнодорожные пути на Циолковского. В этом случае после завершения работ тагильчане смогут передвигаться по обновлённому четырёхполосному мосту шириной 30 метров, с трамвайной веткой и пешеходными дорожками. На этом же этапе подрядчик должен расширить подъезды со стороны улиц Индустриальной и Октябрьской Революции.