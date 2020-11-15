Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию-подрядчика для реконструкции моста по улице Циолковского за 1,2 млрд рублей

Тагильская мэрия объявила аукцион по определению компании-подрядчика для реконструкции улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути. Конкурс с ограниченным участием опубликован на сайте госзакупок. Его победителя планируется определить в декабре. Начальная цена заключения муниципального контракта — 1,17 млрд рублей. В качестве источника финансирования рассматривается местный бюджет.

Ранее чиновники отмечали, что подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года. Работы начнутся с 11 января 2021 года. Их необходимо выполнять в соответствии с заранее подготовленной «Тагилгражданпроектом» проектной документацией. После окончания реконструкции нужно получить положительное заключение органа государственного строительного надзора и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Гарантия на выполненные работы составит 8 лет.

Из-за ремонта моста на улице Циолковского могут возникнуть трудности у сотрудников НТМК, которым приходится добираться до работы из других районов города. Ранее ЕВРАЗ даже рассматривал возможность изменения графика работы предприятия.