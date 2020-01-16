В 2020 году на ремонт Уральского проспекта потратят почти 100 млн рублей

В Нижнем Тагиле больше всего денег в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году потратят на ремонт Уральского проспекта (от улицы Береговой-Ударной до Октябрьского проспекта). На работы направят 98,5 млн рублей (90,6 млн рублей — из федерального бюджета, почти 8 млн рублей — из тагильской казны). Об этом говорится в соответствующем постановлении администрации города за подписью мэра Владислава Пинаева. В документе отмечается, что ремонтируемый на Уральском проспекте участок станет также самым большим по площади.

Более 80 млн рублей потратят в этом году на приведение в порядок улицы Алтайской, почти 69 млн рублей — Фестивальной. Около 50 млн рублей пойдёт на ремонт улицы Красногвардейской, почти столько же — на улицы Тагилстроевскую и Юности (от Восточного шоссе до Алтайской). Меньше всего денег достанется улице Красных Зорь, её будут делать на участке от улицы Металлургов до Балакинской.

Всего в 2020 году в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют 22 дороги за 626,1 млн рублей. Генподрядчиком по итогам электронных конкурсных процедур стал МУП «Тагилдорстрой», субподрядчиком — «УБТ-Сервис». Протяжённость покрытия улиц, которые они должны будут сделать, составляет 29,7 км, площадь — 422 тысячи кв. м.

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые была отремонтирована 21 улица. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре прошлого года за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.