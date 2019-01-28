В 2019 году в Нижнем Тагиле за 217 млн рублей благоустроят пять дворов и две общественные территории (СПИСОК)

В свердловском министерстве энергетики и ЖКХ утвердили список дворов и общественных территорий, которые благоустроят в Нижнем Тагиле в 2019 году. В него вошли дворы на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённая площадка в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. На реализацию последнего проекта выделят более 42 млн рублей.

В рамках программы по формированию комфортной городской среды в Тагиле реконструируют также Пионерский сквер по улице Ильича и Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный». На все работы, по информации пресс-службы мэрии, из областного бюджета в этом году будет выделено 217 млн рублей. До конца апреля Служба заказчика городского хозяйства проведёт конкурс на определение подрядной организации, которая и займётся благоустройством.

В прошлом году в Нижнем Тагиле по федеральной программе было профинансировано строительство парка «Народный». Недавно администрация города попросила тагильчан поучаствовать в выборе тех общественных территорий, которые обновят в 2020 году на федеральные средства. Опрос проводится на официальном сайте города и в сообществах мэрии в соцсетях.

Напомним, масштабное благоустройство территорий Свердловской области началось в 2017 году и осуществлялось в рамках федерального проекта и региональной программы по формированию комфортной городской среды. Менее чем за два года в уральских городах были благоустроены 200 дворовых и 72 общественные территории. В 2019 году на реконструкцию дворов, парков и скверов региона направят почти два миллиарда рублей.