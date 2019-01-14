Мэрия проводит голосование за прогулочные зоны, которые благоустроят в 2020 году

Администрация города Нижнего Тагила приглашает тагильчан поучаствовать в выборе общественных территорий, которые благоустроят в 2020 году на федеральные средства. Опрос проводится на официальном сайте города и в сообществах мэрии в соцсетях.

Горожанам предлагают проголосовать за один или несколько объектов: сквер имени Максима Горького, набережную пруда по улице Красногвардейской, за городским Дворцом детского и юношеского творчества, парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина, парк культуры и отдыха НТМК, Комсомольский сквер, парк Победы на ГГМ, сквер Нижне-Выйский на берегу одноимённого пруда и общественную территорию в посёлке Висимо-Уткинск.

Подобные голосования пройдут во всех населённых пунктах Свердловской области. В Нижнем Тагиле отбор будет проводиться в два этапа, сообщили в пресс-службе мэрии. Сначала горожане из восьми предложенных мест выберут тройку лидеров, а затем выберут победителей, которые войдут в муниципальную программу благоустройства по нацпрограмме «Жильё и городская среда» и региональному проекту «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области».

В прошлом году в Нижнем Тагиле по федеральной программе был благоустроен парк «Народный». В 2019 году работы проведут в ТОС «Пограничный» и Пионерском сквере Дзержинского района.