В 2018 году мэрия Нижнего Тагила заработала на распродаже муниципального имущества почти 150 млн рублей

В 2018 году тагильская администрация заработала на продаже муниципального имущества 145,8 млн рублей. Это на 14,2 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Изначально мэрия панировала получить в прошлом году от продажи материальных и нематериальных активов 244,7 млн рублей, ещё 681,7 млн рублей — от использования государственного и муниципального имущества.

Почти 60 млн рублей бюджет получил в 2018 году от приватизации здания кинотеатра «Сталь» на Тагилстрое (6,2 млн рублей) и нежилых помещений, расположенных в подвалах, а также на первых и цокольных этажах. 12,7 млн рублей мэрия выручила от продажи помещений в рассрочку на семь лет предпринимателям, ранее арендовавшим их, почти 3 млн рублей — от реализации семи автобусов, трёх тракторов и двух экскаваторов. За 70,3 млн рублей администрация продала 100% акций ООО «Тагилкнига».

На ближайшем заседании думской комиссии по муниципальной собственности депутаты рассмотрят отчёт чиновников о приватизации муниципального имущества за 2018 год. В документе отмечается, что два здания и 17 нежилых помещений в прошлом году продать не удалось. Мэрия также рассчитывала реализовать газопроводы низкого давления общей протяжённостью свыше 200 км сетей за 250 млн рублей. Нижнетагильская гордума включила их в прогнозный план приватизации ещё в апреле 2017 года, проигнорировав протест прокуратуры Ленинского района. Решение депутатов было обжаловано в суде. В конце 2018 года администрации удалось сдать 921 объект сетей газоснабжения протяжённостью почти 160 км в аренду «Газэксу» на 10 лет. Сколько денег получит мэрия благодаря этой сделке, до сих пор неизвестно.

«В рамках данного договора арендная плата должна производиться арендатором ежемесячно в размере, установленном независимым оценщиком в соответствии с отчётом об оценке рыночной стоимости арендной платы. Сейчас договор проходит процедуру согласования и подписания в АО “Газэкс”», — сообщали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии в середине января.

В этом году мэрия надеется заработать на продаже муниципального имущества до 25 миллионов рублей.