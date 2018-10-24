Мэрия Нижнего Тагила хочет заработать на распродаже муниципального имущества в 2019 году до 25 миллионов рублей

Тагильская администрация планирует заработать на продаже муниципального имущества в следующем году от 20 до 25 миллионов рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты города на прогнозный план приватизации мэрии на 2019 год. Согласно проекту, чиновники намерены реализовать не менее 16 объектов муниципального имущества. В списке на продажу четыре здания, в том числе мастерской и склада, общей площадью почти 1800 кв. м, а также 11 нежилых помещений общей площадью более 1500 кв. м. Кроме того, мэрия рассчитывает продать административно-производственную (торговую) базу на ул. Юбилейной, 42, состоящую из пяти зданий общей площадью свыше 500 кв. м.

Сегодня прогнозный план приватизации рассмотрит думская комиссия по предпринимательству, завтра, 25 октября, он будет утверждён Нижнетагильской городской думой на её очередном заседании.

В этом году мэрия Нижнего Тагила изначально рассчитывала заработать на использовании государственного и муниципального имущества 681,7 миллиона рублей, на продаже материальных и нематериальных активов — 357,6 миллиона рублей. По итогам первого полугодия от использования имущества было получено лишь 132,3 миллиона рублей, от продажи активов — 92,4 миллиона рублей. Счётная палата города ежегодно высказывает сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов по двум этим статьям, но чиновники игнорируют её замечания. Некоторые здания и помещения удаётся продать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.