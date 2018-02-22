После неудавшейся продажи газовых сетей мэрия Нижнего Тагила отдаст их в аренду «Газэксу» Вексельберга

Тагильская администрация ведёт переговоры с «Газэксом» (подконтролен Виктору Вексельбергу) о сдаче в аренду газовых сетей, которые ей так и не удалось продать. В середине февраля Свердловский областной суд отклонил апелляцию Нижнетагильской городской думы на решение Ленинского суда об отказе в приватизации сетей газоснабжения города — сети являются коммунально-бытовыми объектами и должны оставаться в ведении властей. При этом ранее прокуратура Ленинского района, Счётная палата города и юротдел гордумы также неоднократно указывали на то, что продажа газового комплекса противоречит федеральному законодательству.

«Мне сложно сказать, почему прокуратура по истечении 20 лет выступила против приватизации остатков газовой системы города. Очень сложно сказать. Никакого смысла — технического и технологического — запрещать продажу этого имущества я не вижу», — рассказал «Коммерсанту» глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

71% всех газовых сетей (538 км) были приватизированы ещё в 1998 году путём акционирования госпредприятия «Горгаз» в АО «Нижнийтагилмежрайгаз». Сергей Носов не раз на заседаниях думы и в эфире муниципального телевидения отмечал, что оставшиеся сети бесхозные и практически никем не обслуживаются, а главной целью их продажи является привлечение стратегических партнёров на долгосрочную перспективу.

«Большую часть газового хозяйства приватизировали ещё много лет назад. Выполняя ваше поручение, мы провели инвентаризацию сетей и выяснили, что у нас 208 км эксплуатируются без договоров и деньги в бюджет не поступают. Мы подали в суд на "Газэкс", чтобы взыскать средства. Самостоятельно функционировать сети не могут, поэтому мы поставили такой вопрос перед "Газэксом": либо их пусть покупают, либо арендуют. Мы не согласны с мнением прокуратуры и готовы отстаивать свою позицию», — говорил ранее Носов на одном из заседаний НТГД.

Сейчас в мэрии разрабатывается договор аренды газораспределительных сетей, необходимо определить её стоимость и порядок выплат.

Ранее независимая оценка, которую проводили по заказу чиновников, показала, что 214 км сетей стоят 250 миллионов рублей. Нижнетагильская гордума включила в прогнозный план приватизации 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 200 тысяч метров в апреле 2017 года, проигнорировав протест прокуратуры Ленинского района. Решение депутатов было обжаловано в суде.