Свердловский облсуд отказал думе Нижнего Тагила в продаже газовых сетей

Свердловский областной суд отклонил апелляцию Нижнетагильской городской думы на решение Ленинского суда об отказе в приватизации сетей газоснабжения города. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Вы знаете, что я изначально был против продажи газовых сетей, — прокомментировал решение суда председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв. — Да, их продажа принесла бы в бюджет дополнительные средства, но как бы нам ни хотелось их продать, мы всё-таки должны действовать строго в соответствии с законом. Кроме того, у нас и другие источники дохода в бюджет города сегодня имеются».

Напомним, в ноябре прошлого года Ленинский районный суд признал незаконным решение депутатов НТГД шестого созыва о включении газовых сетей в прогнозный план приватизации на 2017 год. Сотрудники Ленинской прокуратуры были вынуждены обратиться в суд после того, как в июне того же года парламентарии отказались признать протест прокуратуры обоснованным и подлежащим удовлетворению.

«Оспариваемое нами решение Нижнетагильской думы о включении в план приватизации объектов газоснабжения является незаконным, поскольку объекты используются по назначению и предназначены для обслуживания жителей муниципального образования, — говорила ранее старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Макаренко. — Также хотим вам напомнить, что организация газоснабжения относится к вопросам местного значения. (…) Эти объекты должны находиться в муниципальной собственности. Запрет на приватизацию установлен с целью не лишить население возможности получать эти услуги из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в муниципальном образовании».

В апреле 2017 года Нижнетагильская гордума включила в прогнозный план приватизации 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 206 тысяч метров. При этом прокуратура Ленинского района, Счётная палата города, а также несколько депутатов и юротдел гордумы были категорически против продажи газового комплекса, так как это противоречит федеральному законодательству. Признать протест надзорного органа народных избранников Нижнего Тагила просили и их коллеги из Госдумы. Накануне выборов депутатов и главы города в сентябре мэр Сергей Носов заявил в эфире муниципального телевидения, что «газовые сети ещё более 15 лет назад были отданы росчерком пера в область и осталась солома, которая никому не нужна», поэтому необходимо найти для них хозяина: либо продать, либо сдать в аренду. Тем не менее решение тагильских депутатов было обжаловано в суде.