В 13 школах и 20 детсадах Нижнего Тагила частично введён карантин

В Нижнем Тагиле из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ на карантин закрылись 27 классов в 13 школах и 26 групп в 20 детских садах, сообщила АН «Между строк» начальник управления образования Татьяна Удинцева. Школу № 50, по данным чиновницы, пришлось закрыть полностью. Карантин в образовательных учреждениях продлится до понедельника, 4 февраля.

Накануне стало известно, что с 30 января карантин вводится во всех детских поликлиниках Нижнего Тагила.

Сегодня на карантин были закрыты все школы Екатеринбурга. Там ограничительные мероприятия вводятся на неопределённый срок.

За последнюю неделю в Свердловской области врачи зарегистрировали более 50 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Эта неделя, по прогнозам санврачей, может стать пиковой.