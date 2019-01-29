«Здоровых детей не принимаем». В Нижнем Тагиле детские поликлиники закрыли на карантин

В Нижнем Тагиле детские поликлиники закрыли на карантин из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией среди жителей города. Ограничительные мероприятия вводятся в медучреждениях с завтрашнего дня, 30 января. Об этом говорится в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Детской городской больницы города Нижнего Тагила.

«В поликлиниках ГБУЗ СО “ДГБ города Нижний Тагил” вводятся ограничительные мероприятия с 30 января 2019 года. Приостанавливается приём здоровых детей в поликлиниках. Будет обеспечено максимальное проведение врачебных и сестринских патронажей к детям до одного года на дому. Приостанавливается работа кабинетов воспитания “здорового ребёнка”, школ для беременных, кардиошколы, бассейна», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, только с 21 по 27 января гриппом и ОРВИ заболели 50,1 тысячи уральцев. Эпидпорог по совокупному населению превышен на 90%. Наиболее высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Каменске-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. Из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыты 29 детсадов и 40 школ региона.