В Екатеринбурге из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли все школы на карантин

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал официальное постановление о закрытии всех школ города на карантин, пишет 66.ru.

Согласно документу, с 30 января учебный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования приостановлен. На какой срок ввели карантин, пока не известно.

Руководителям школ во время карантина нужно провести дезинфекцию всех помещений, ввести режимы ультрафиолетового облучения. Также в образовательные учреждения в это время нельзя пускать граждан, у которых нет прививок, в том числе сотрудников школ.

Карантин решили ввести из-за вспышки ОРВИ и гриппа. По данным мэрии, в период с 21 по 27 января врачи зарегистрировали больше 21 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Гриппом заболели 67 человек.