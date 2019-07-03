УВЗ закрыл данные о составе совета директоров

«Уралвагонзавод» закрыл данные о составе совета директоров предприятия. Сведения удалены с официального сайта УВЗ, хотя были доступны ещё на прошлой неделе, пишет Znak.com. Состав совета не указан и в традиционном сообщении по итогам годового собрания акционеров УВЗ, которое состоялось 28 июня.

Кроме того, со второго квартала не публикуются данные о лицах, которые имеют влияние на компанию, где раньше тоже упоминались участники совета. В документах оборонного предприятия поясняется, что «информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства РФ от 04.04.2019 № 400», иногда добавляется ссылка на постановление властей № 416 от 9 апреля.

То есть в случае попадания в санкционные списки зарубежных стран, организации могут не раскрывать о себе некоторые сведения, в том числе о лицах в органах управления. Принятие законодательства обосновывали тем, что в условиях западных ограничений новые нормы позволят компаниям оперативно реагировать на расширение санкционных списков и вывести из-под удара своих партнеров, попавших под санкции. Это было связано с угрозой «вторичных санкций».

Первые ограничительные меры в отношении России были введены после присоединения Крыма. Санкции коснулись ряда российских чиновников и компаний. В санкционном списке оказался и «Уралвагонзавод».

Между тем 28 июня на годовом собрании акционеров был выбран новый состав совета директоров. Публичных данных о том, сохранил ли место в совете бывший полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, который занимал в нём пост председателя, нет.