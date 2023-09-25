УВЗ погасит проценты по ипотеке своим сотрудникам

В Нижнем Тагиле на УВЗ стартовал очередной этап программы «Жильё», которая предполагает предоставление корпоративной финансовой поддержки в виде погашения банковских процентов по ипотечному кредиту в 2024 году. Эта программа успешно действует на предприятии на протяжении нескольких лет. Ежегодно ей пользуется несколько сотен сотрудников завода, сообщили на предприятии.

Приоритет для участия в программе отдаётся высококвалифицированным работникам с востребованной для «Уралвагонзавода» профессией. Участников определяют рейтинг и жилищная комиссия завода. Квартира заявителя должна быть приобретена на территории Нижнего Тагила.

Также приоритетным правом на участие обладают молодые специалисты, для них требование к стажу составляет всего три месяца, плюс предоставляется дополнительная льгота в виде увеличения максимальной суммы компенсации процентов.

«“Жильё” — одна из важнейших программ в реализации социальной и кадровой политики “Уралвагонзавода”. Мы помогаем заводчанам в самые сложные годы погашения ипотечного кредита, когда проценты особенно высоки. Благодаря этой программе у сотрудников предприятия появляется дополнительный стимул добросовестно работать, постоянно подтверждать свой профессионализм, вести активную общественную жизнь и, конечно, создавать крепкие семьи. Кроме того, надеюсь, она способствует привлечению на наше предприятие новых высококвалифицированных кадров», — отмечает директор по персоналу УВЗ Руслан Юсупов.

Добавим, что в рамках программы «Жильё» действует ещё один вид поддержки: администрация предприятия предоставляет высококвалифицированным сотрудникам завода комфортабельные квартиры на условиях коммерческого найма по стоимости значительно ниже рыночной.