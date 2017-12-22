Уволенный из госпиталя Тетюхина врач обратился к Владимиру Путину (ВИДЕО)

Бывший врач Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) Алексей Черных обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с самоуправством руководства медучреждения. Врач уверен, что его уволили незаконно и только вмешательство главы государства может решить конфликт в пользу его семьи.

«Исключительно ваше вмешательство и распоряжение в отношении должностных лицо дало какую-то подвижку в деле “борзого” директора [НТЗТИ]. Хотя всем известно, что на протяжении более двух лет сотрудники предприятия жаловались в прокуратуру и иные надзорные органы, но никто не намерен бороться за честь и достоинство простых людей. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам, как к национальному лидеру, как к гаранту Конституции, помочь разобраться беспристрастно, объективно, на основании достоверных фактов, квитанций, договоров. [Прошу] побудить должностных лиц провести беспристрастное расследование и дать правовую оценку происходящему», — заявляет Черных.

Напомним, в феврале 2017 года заведующий отделением лучевой диагностики попал под сокращение. Доктор уверен, что сделано это было с нарушением закона. Больше полугода он судится с бывшим работодателем, и всё это время руководство госпиталя пытается снять врача с регистрационного учёта.

Больше месяца Алексей, его супруга Вера и двухгодовалый сын Саша живут без электричества. 15 декабря арендуемую у госпиталя квартиру отключили ещё и от водоснабжения. Сейчас семья с маленьким ребёнком живёт без горячей воды.

«13 декабря состоялось заседание районного суда, на котором было принято первое судебное решение в нашу пользу в этом городе. Мы обращались в прокуратуру и полицию, но абсолютно без каких-либо результатов... У нас единственный выход после обращения к вам — смириться, собрать вещи и вернуться обратно в Томск, потому что нет уже ни сил, ни ресурсов отстаивать своё мнение, искать какую-то правду», — обращается Алексей Черных к президенту.

Супруги боятся, что в их временном доме на все праздничные дни могут отключить холодную воду, а жаловаться и звонить будет некому.

В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре после первой публикации АН «Между строк» комментировать ситуацию вокруг семьи Черных отказались.