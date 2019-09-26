Уволенные по «делу Голунова» полицейские потребовали возвращения на службу

В Мосгорсуд поступили иски от троих сотрудников полиции, уволенных из-за незаконного уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Мужчины требуют восстановить их на службе.

«Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Ответчиками выступают ГУ МВД по Москве и УВД по ЗАО Москвы. Первые два истца требуют восстановить их на службе "в связи с признанием приказа об увольнении недействительным". Категория дела Уметбаева указана как "иные споры по делам о восстановлении на государственной службе"», — рассказал ТАСС источник в суде.

Заседание по исковому заявлению Феофанова состоялось 25 сентября, 2 октября суд продолжит его рассмотрение. Также в этот день будет рассмотрен иск Щирова. Заявление Уметбаева суд рассмотрит 27 сентября. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, в июне журналист Иван Голунов был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Голунов связал своё задержание с подготовкой материала о столичном ритуальном рынке. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев лично объявил о прекращении дела.