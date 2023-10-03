Утром 4 октября в Нижнем Тагиле завоют сирены

В Нижнем Тагиле, завтра утром, 4 октября, в 10:40 в рамках проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области включат сирены. В Единой дежурно-диспетчерской службе администрации города просят тагильчан не паниковать и не прерывать свою работу и учёбу, сохранять спокойствие.

Сирены будут звучать одну минуту, проверка должна показать, все ли они исправны и насколько чётко работает система своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Всего в городе установлено 77 сирен оповещения и около 900 громкоговорителей.