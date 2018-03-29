Устроивший взрыв газа в Мурманске умер в больнице

Житель Мурманска, признавшийся в умышленном взрыве бытового газа в жилом доме, умер в больнице, со ссылкой на источник в объединённой медсанчасти «Севрыба» пишет «Интерфакс».

«Мужчина скончался сегодня утром, что-либо ещё не комментируем», — сказал собеседник агентства.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме Мурманска произошёл 20 марта, он привёл к обрушению трёх этажей. СК сообщил, что в результате инцидента погибли два человека и шесть пострадали. РБК со ссылкой на помощника губернатора Анну Булатову писал, что число погибших увеличилось до трёх.

СК сообщал, что к взрыву причастен 19-летний житель дома. В ведомстве рассказали, что подозреваемый сам сознался в том, что специально открыл газ и зажёг спичку. Он был госпитализирован с места происшествия и находился в больнице в тяжёлом состоянии. В его отношении было заведено уголовное дело об умышленном причинении смерти двум и более лицам, совершённом общеопасным способом (п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).