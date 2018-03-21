Число жертв взрыва газа в мурманской пятиэтажке возросло до трёх

Количество жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске, произошедшего во вторник, возросло до трёх, со ссылкой на источник в экстренных службах области пишет «Интерфакс».

«Только что довели информацию, что есть третья жертва — мужчина. Скончался в больнице, какой именно, сейчас сложно сказать», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данные о третьем погибшем в результате взрыва медики передадут следствию.

Руководитель регионального центра медицины катастроф Виктор Рогалев в разговоре с ТАСС подтвердил информацию. Он добавил, что скончавшемуся мужчине было 34 года, его доставили в больницу накануне в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее в мурманской объединённой медсанчасти «Севрыба» и областной клинической больнице им. П. А. Баяндина сообщали о трёх госпитализированых — 11-летнем мальчике и двух мужчинах. По словам врачей, пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Напомним, 20 марта на ул. Свердлова в доме 6/1 произошёл взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого обрушилась часть кровли, перекрытий и часть внешней стены здания со второго по пятый этаж.

Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что взрыв газа унёс жизни двух человек, ещё четверо пострадали и пятеро были спасены.

По факту происшествия СКР расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).