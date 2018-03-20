В Мурманске при взрыве бытового газа в жилом доме погиб человек

Сегодня около 17:00 по московскому времени в Мурманске произошёл взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. По сообщениям СМИ, погиб один человек. Предположительно, он находился рядом со зданием в момент взрыва. Очевидцы с места события сообщают ещё о пятерых пострадавших, которые могут быть живы, но находятся под завалами.

«20 марта 2018 года в 16:55 поступила информация о том, что по улице Свердлова, д. 6, корп. 1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение третьего, четвёртого и пятого этажей», — сообщили в МЧС.