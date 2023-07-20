Успевай на бюджет и получай стипендию!

Получить высшее образование в Южно-Уральском государственном университете и стать востребованным специалистом может каждый. Университет предлагает большое количество бюджетных мест, а также меры поддержки в виде разнообразных стипендий.

В этом году абитуриентов ЮУрГУ ожидает более 3000 бюджетных мест. Наибольшее количество бюджетных мест (более 2000) выделено на востребованные инженерные направления. Например, «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Авиастроение», «Ракетные комплексы и космонавтика». Будущими работодателями — партнёрами университета являются: «Роскосмос», ПАО «Газпром», «Росатом», АО «КОНАР» и многие другие.

Важны и материальные меры поддержки. У обучающихся на бюджетной основе есть возможность получать именную стипендию в размере 10 000 рублей. Бакалаврам и магистрам выплачивается академическая стипендия — 2157 рублей ежемесячно, а в дальнейшем в зависимости от успеваемости.

Кроме того, студенты ЮУрГУ могут претендовать на получение стипендий, которых в университете несколько десятков, включая стипендии президента РФ, правительства РФ, губернатора Челябинской области.

Можно претендовать на повышенную государственную стипендию при наличии особых достижений. До 24 000 рублей на бакалавриате, а в магистратуре до 25 000. Сумма актуальна на текущий семестр.

Студент может обратиться за материальной помощью при трудных жизненных обстоятельствах. А ещё принять участие в гранте и получить до 1 000 000 рублей.

Напоминаем, что абитуриенты, желающие поступить на бюджет, должны подать заявление до 25 июля.

Больше о стипендиях и мерах материальной поддержки в Южно-Уральском государственном университете: https://www.susu.ru/ru/university/official/grant

Прием абитуриентов в главном учебном корпусе (пр. Ленина, 76):

Пн–пт 9:00–17:00.

Сб–вск 9:00–13:00.

Приемная комиссия: 8-800-300-00-55

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