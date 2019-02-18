Уроженка Нижнего Тагила спасла студентов ИТМО во время обрушения потолка

Уроженка Нижнего Тагила преподаватель русского языка Юлия Кальниченко, которая помогала своим ученикам эвакуироваться после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге, рассказала «Фонтанке», что понять, что здание начало рушиться, ей помог опоздавший на занятия ученик.

В момент, когда началось обрушение, Юлия вела занятие группы подготовительных курсов 11-классников по русскому языку. На нём присутствовало девять учеников.

«О своих опасениях по поводу состояния здания мне сообщил ученик, опоздавший на занятие. Сказал, что слышал подозрительный треск в коридоре. Выглянув из аудитории, я увидела явные признаки деформации потолка. Он стал обсыпаться — я закрыла дверь, набрала 112 и сообщила об увиденном», — пояснила преподаватель.

Когда шум прекратился, женщина открыла дверь. Коридор был запылён, но доступ к двери, ведущей на лестницы вниз, был свободен. Одна из них поддалась.

«Я сказала ученикам включить фонарики на телефонах, собрать вещи и, не поддаваясь панике, выйти из здания», — рассказала Кальниченко.

Юлия Кальниченко переехала в Санкт-Петербург из Нижнего Тагила после школы, там окончила педагогический университет им. А. И. Герцена по направлению «Филологическое образование».

Напомним, 16 февраля в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова во время ремонтных работ обрушились перекрытия.