В Петербурге в здании университета ИТМО обрушились перекрытия, МЧС эвакуировало более 80 человек

В Санкт-Петербурге в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова во время ремонтных работ обрушились перекрытия, пишет «Фонтанка». Информации о пострадавших пока нет. Под завалами могут находиться «до 20 человек», заявил источник «Интерфакса».

По сообщению «Фонтанки», в здании были студенты и преподаватели, «часть людей оказались запертыми в помещениях».

«Крыша летела сверху вниз, она проломила пятый, четвёртый, третий, второй этажи и завалила весь первый. То есть все аудитории, которые находились посередине. Видно только стены, и дыра сверху донизу», — рассказал изданию студент ИТМО.

Изначально в МЧС заявляли об эвакуации 60 человек, однако в итоге число эвакуированных оказалось больше.