Уроженка Нижнего Тагила претендует на звание «Мисс Россия 2017»

За звание самой красивой девушки страны на конкурсе «Мисс Россия 2017» поборется 22-летняя уроженка Нижнего Тагила Ирина Воржева. Выпускница нижнетагильской гимназии № 18 и студентка Уральского государственного университета путей сообщения будет представлять Свердловскую область вместе с победительницей «Мисс Екатеринбург 2016» Елизаветой Аниховской. Обе претендентки вошли в состав 50 финалисток конкурса. Как сообщает «Областная газета», сейчас девушки готовятся к заключительному этапу, который пройдёт 15 апреля.

Невероятно благодарна судьбе???? Спасибо огромное организаторам и всем кто верил в меня #миссроссия #миссроссия2017 #мисс_россия #мисс_россия2017 #missrussia Публикация от II Vice-miss Ekaterinburg 2016 (@vorzheva_irina) Мар 22 2017 в 6:34 PDT

Напомним, в августе прошлого года тагильчанка завоевала титул второй вице-мисс на XIX общегородском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург 2016» и получила право участвовать в отборе на главную корону страны.

В этом году «Мисс Россия» состоится в 25-й раз. Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз, а также шанс представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Агентство новостей «Между строк»