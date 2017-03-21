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23 Мар 2017 10:38 | Метки: Новости, Общество

Уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян продолжила водить машину, несмотря на лишение прав

Прокуратура Москвы поручила ГИБДД провести проверку и принять меры в отношении стритрейсерши Мары Багдасарян из-за информации о том, что она продолжает водить автомобиль, несмотря на бессрочное лишение прав. Об этом пишет «Интерфакс». 

После решения суда на своей странице в Instagram стритрейсерша опубликовала фотографию, снятую с места водителя, а также видеозапись, на которой из кабины автомобиля снята поездка по одной из московских улиц в сопровождении чёрного Mercedes-Benz. До этого на странице Багдасарян появилось фото с зажатыми в руке водительскими правами.

Как то так????

Публикация от Мара (@049mara)

О мерах реагирования сообщил официальный представитель столичной прокуратуры Елена Россохина.

«В связи со сведениями о том, что Багдасарян по-прежнему якобы управляет транспортным средством, Савёловская межрайонная прокуратура поручила органам ГИБДД провести проверку этих сообщений и принять меры в соответствии с компетенцией»,  сказала Россохина.

Адвокат Мары Багдасарян Владислав Капканов заявил журналистам, что девушка имеет право управлять автомобилем, пока решение суда не вступило в силу.

«Никто её пока прав не лишил, потому что решение в силу не вступило. Мы его будем обжаловать в апелляционном порядке. И только после принятия решения апелляционной инстанции можно будет говорить о том, что с её правами. Она на законных основаниях управляет транспортным средством»,  подчеркнул адвокат.

В свою очередь, Елена Россохина подчеркнула, что решение столичного суда о лишении стритрейсерши водительских прав подлежит немедленному исполнению, несмотря на её намерение обжаловать данный вердикт суда.

«В соответствии со статьёй 212 Гражданского процессуального кодекса РФ решение подлежит немедленному исполнению, это положение зафиксировано в резолютивной части судебного решения»,  сказала сотрудница надзорного ведомства.

В статье ГПК говорится, что «суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным». Также в данной статье отмечается, что подача апелляции не приостанавливает исполнение решения суда.

Напомним, Багдасарян оказалась в центре скандала после резонансной истории про гонку на Gelandewagen. Девушку также неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Life.ru

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