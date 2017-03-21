Уроженку Нижнего Тагила Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав

Савёловский суд Москвы лишил водительских прав стритрейсершу и участницу гонок на Gelandewagen уроженку Нижнего Тагила Мару Багдасарян, сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, которая указывала, что после одного из ДТП, в котором побывала девушка, ей поставили диагноз «эпилепсия». Багдасарян сможет получить удостоверение обратно только в том случае, если это разрешат врачи.

Адвокат Мары Багдасарян просил приобщить к материалам дела справку из Европейского медицинского центра, подтверждающую слова отца девушки о том, что Багдасарян совершенно здорова.

Багдасарян оказалась в центре скандала после резонансной истории про гонку на Gelandewagen. Девушку также неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД.

В ноябре 2016 года на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян материал за парковку на тротуаре. За неоднократные нарушения ПДД и неоплату штрафов Багдасарян были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 139 тысяч рублей.

В начале января девушка должна была приступить к выполнению обязанностей подсобного рабочего в ГБУ «Жилищник» района Сокол, однако не сделала этого. Позднее мировой суд назначил Багдасарян административный арест на 15 суток за невыполнение обязательных работ. Савёловский суд Москвы 17 января признал это решение законным.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»