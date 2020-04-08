Уроженец Нижнего Тагила ограбил и сжёг заживо случайного прохожего

В Екатеринбурге вынесли приговор 24-летнему уроженцу Нижнего Тагила, который обвинялся в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла 12 августа 2018 года в столице Свердловской области.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый с приятелем, личность которого не установлена, распивали спиртные напитки на местном кладбище. Когда алкоголь и деньги закончились, собутыльники обратили внимание на случайного прохожего. Злоумышленники попросили у мужчины денег, но тот отказал. Тогда они вырвали у прохожего пакет, в котором оказалась бутылка растворителя. Приятель подсудимого ударил мужчину кулаком в лицо, отчего тот упал. Злоумышленник вытащил у жертвы из кармана тысячу рублей и дешёвый сотовый телефон. Потом приятели облили мужчину растворителем и подожгли. Потерпевший получил ожоги 2-3-й степени 40% поверхности всего тела и скончался 2 октября 2018 года в больнице.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима.