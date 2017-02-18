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21 Фев 2017 10:26 | Метки: Новости, Общество

Уралвагонзавод заключил контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке вооружений в ОАЭ рассказал о крупном контракте на поставку танков Т-90 в одну из ближневосточных стран, не уточняя при этом деталей, пишет «Газета.ру». 

На прошлой неделе сообщалось о заинтересованности в покупке Т-90 Пакистана, а в ноябре крупный контракт на покупку более 400 этих машин одобрила Индия.

«В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран Ближнего Востока. Предполагается в ближайшее время подписать ещё один контракт на данный вид продукции», — цитирует ТАСС министра.

О заинтересованности в закупках российских Т-90 и систем ПВО сообщал «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Исламабаде. При этом источник уточнил, что системы С-400 не входят в планы пакистанских военных из-за высокой стоимости. Также Пакистан не планирует закупать истребители Су-35. В Исламабаде намерены закупать российское радиоэлектронное оборудование и при наличии средств в бюджете расширять заключённый в 2015 году контракт на закупку вертолётов.

В ноябре 2016 года индийский Совет по оборонным закупкам под председательством министра обороны Индии предварительно утвердил проект по модернизации вооружений в общей сложности на сумму 821 млрд рупий (более $12 млрд), сообщает издание Times of India.

По данным индийских журналистов, также были одобрены к подписанию сделки по закупке 464 российских танков Т-90. Непосредственно Т-90 обойдутся Индии в $2 млрд, утверждала Times of India. Планируется, что в Индии будет организована лицензионная сборка боевых машин усилиями корпорации Минобороны Индии Ordnance Factory Board.

Директор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко ранее заявлял, что индийская армия планирует завершить эксплуатацию танков Т-72 в 2025-2030 годах и заменить их средними основными боевыми танками будущего. Российский Т-90МС (модернизированный Т-90С) по всем параметрам мог бы подойти под новую индийскую программу обновления танкового парка, обещал руководитель УВЗ, переданного в декабре «Ростеху».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости

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