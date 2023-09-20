«Уралвагонзавод» выпустил новый вагон для промпредприятий

Работники Волчанского механического завода, входящего в состав АО «НПК Уралвагонзавод», собрали первый тестовый образец вагона-платформы для прутков в пакетах. За разработку и реализацию проекта отвечали специалисты Уральского конструкторского бюро вагоностроения (входит в госкорпорациию «Ростех»), сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода».

Все проверки вагон проходил в испытательном центре УКБВ по заявленной программе и после был передан заказчику. Транспорт испытывали на соударение, работоспособность тормоза и безопасность в работе.

«Согласно распоряжению об изготовлении опытного образца, в апреле этого года мы приступили к подготовке производства, а затем к сборке вагона-платформы. В работу были вовлечены специалисты из числа самых опытных и ответственных сотрудников нашего цеха. Бригада из семи человек вместе с заводскими технологами успешно выполнила поставленную перед ними задачу», — рассказал начальник вагоносборочного производства ВМЗ Антон Громков.

Вагон-платформа является технологическим железнодорожным транспортом для грузовых перевозок на промышленном предприятии, он имеет грузоподъёмность до 65,5 т. Вагон предназначен преимущественно для перевозок металлических изделий круглого проката в пакетах диаметром от 300 до 600 мм и длиной от 4 до 12 м.