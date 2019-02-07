«Уралвагонзавод» подал в суд на региональную Федерацию велоспорта из-за долга в 2 млн рублей

В начале 2019 года представители «Уралвагонзавода» подали иск к Федерации велосипедного спорта Свердловской области, которую финансировали шесть лет, пишет Ura.ru. Истец намерен получить почти два миллиона рублей за аренду помещений, где проживают тренеры и занимаются дети.

Центр по развитию велоспорта был создан в Нижнем Тагиле в 2013 году по инициативе экс-гендиректора «Уралвагонзавода» Олега Сиенко, который в 2008–2010 годах руководил Федерацией велосипедного спорта России. «Уралвагонзавод» выделял деньги региональной Федерации велоспорта, которая за счёт этих средств оплачивала аренду помещений корпорации, и часть выделенных УВЗ денег возвращалась обратно предприятию. Остальные средства шли на закупку новых дорогостоящих велосипедов и бытовые нужды.

После отставки Сиенко новое руководство завода во главе с гендиректором Александром Потаповым начали избавляться от «социалки»: летом 2018 года было объявлено о прекращении финансирования хоккейного клуба «Спутник», потом перестали поступать средства корпорации и на счета областной федерации велоспорта. При этом руководство УВЗ не прекратило выставлять федерации счета за аренду, и сумма задолженности, по мнению представителей УВЗ, сегодня составляет 1,9 млн рублей.

Директор по корпоративным коммуникациям, советник генерального директора УВЗ Дмитрий Калениченко пояснил, что завод не планирует добиваться в суде удовлетворения своего иска, надеясь на мировое соглашение.