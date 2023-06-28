«Уралвагонзавод» избавился от непрофильных активов. Это позволит предприятию сосредоточиться на производстве танков

«Ростех» передаст часть своих активов «Уралвагонзавода» концерну «Техмаш», что позволит тагильскому предприятию сосредоточиться на производстве основной своей продукции — танков. Такое решение принял наблюдательный совет госкорпорации. Информация об этом сегодня была опубликована на официальном сайте компании. Напомним, что слухи о перегруппировке активов «Ростеха» появились ещё в апреле 2023 года.

Предприятия о которых идёт речь — это «Завод № 9» (производитель гаубицы Д-30А, пушек для танков Т-72 и Т-90), ЦНИИ «Буревестник» (производитель артиллерийского и миномётного вооружения и продукции гражданского назначения) и «Уралтрансмаш» (производитель самоходных гаубиц «Мста-С», известный также, как производитель трамваев). Как отмечают члены совета, такое решение упростит взаимодействие между структурами и поможет нарастить объёмы выпускаемой военной продукции, необходимость в которой появилась в контексте СВО.

В «Ростехе» отмечают, что передача заводов между двумя структурами в рамках госкорпорации никак не затронет коллективы предприятий, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты.

«Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу “пушка – выстрел”. Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре “Техмаша”. Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли. Консолидация активов позволит нарастить объёмы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом УВЗ сосредоточится на производстве своей основной продукции — танков», — заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.