Тагильский «Уралвагонзавод» сконцентрируется только на производстве танков

Корпорация «Ростех» передаст несколько активов «Уралвагонзавода» концерну «Техмаш», который специализируется на производстве боеприпасов и пушек. Таким образом тагильский УВЗ сможет сосредоточиться только на производстве танков, сообщает РБК со ссылкой на источник. Необходимость изменений появилась из-за резкого роста потребностей армии и объёма поставок в контексте военной спецоперации на Украине.

«Действительно, стоит задача по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения, чтобы все компетенции по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию артиллерии были сконцентрированы в одном месте. То есть “Техмашу” переходит работа над артиллерией, а “Уралвагонзавод” будет заниматься танками», — сказал РБК представитель корпорации «Ростех».

«Ростех» передаст ЦНИИ «Буревестник» (производитель артиллерийского и миномётного вооружения и продукции гражданского назначения), «Уралтрансмаш» (производитель самоходных гаубиц «Мста-С») и «Завод № 9» (производитель гаубицы Д-30А, пушек для танков Т-72 и Т-90) концерну «Техмаш», который занимается в том числе производством ствольных артиллерийских систем. Гражданские проекты, такие как производство низкопольных трамваев, качалок для добычи нефти, лебёдок для пассажирских и грузовых лифтов, изготавливаемых на «Уралтрансмаше», будут оставаться в прежнем объёме, отметили в «Ростехе».

Кроме того, в корпорации объяснили, что такой подход позволит активизировать ряд опытно-конструкторских работ, нарастить объёмы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения. При этом коллективы заводов останутся на местах и будут заниматься привычным делом, а передача предприятий рассчитана на достижение производственных и экономических эффектов, уточняет источник РБК.