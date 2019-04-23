Уральский завод до марта 2020 года выпустит турбины для мусорных заводов в Подмосковье

Входящий в холдинг «Ротек» Уральский турбинный завод (УТЗ) выпустит четыре инновационные паровые турбины для строящихся мусоросжигательных заводов в Московской области до марта 2020 года, со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет ТАСС.

Отмечается, что новые турбины УТЗ созданы и производятся в линейке российского оборудования для импортозамещения в сфере переработки и сжигания мусора в рамках национального проекта «Экология».

«Три турбины будут изготовлены до конца текущего года, четвёртая турбина — в феврале 2020 года. Турбина компактна, имеет высочайший уровень надёжности, за счёт использования воздушной конденсационной установки будет исключено губительное влияние на водную экосистему прилегающих районов», — заявили в пресс-службе УТЗ.

Ожидается, что к 2022 году в Московской области будут построены четыре завода по термической переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в энергию, которые будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год, что составляет около четверти объёма образования отходов в Московском регионе. В результате термической переработки отходов суммарно будет вырабатываться до 2,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год. Общая стоимость проекта составит около 155 млрд рублей, его реализует компания «РТ-Инвест».

Уральский турбинный завод основан в 1938 году, его первая паровая турбина АТ-12 мощностью 12 тысяч киловатт была собрана и испытана в мае 1941 года. По данным пресс-службы предприятия, в России и странах СНГ примерно половина установленной мощности теплофикационных турбин приходится на турбины завода.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте «Экология»: доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого — с 7% до 36%.