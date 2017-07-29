Уральский открытый фестиваль российского кино: первые подробности

26 июля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная Уральскому открытому фестивалю российского кино, который пройдет во второй раз в Екатеринбурге и городах Свердловской области с 2 по 8 сентября.

В пресс-конференции приняли участие: Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина , директор фестиваля председатель Свердловской организации СК РФ Владимир Макеранец, исполнительный директор фестиваля Павел Поляков.

«С радостью подтверждаю, что 2-й Уральский открытый фестиваль российского кино состоится при любой погоде. Мы рады, что традиция, о которой мы заявили год назад, становится настоящей традицией». Этими словами начала встречу с журналистами Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области.

Владимир Макеранец, директор фестиваля: «Прошлым фестивалем мы … нашумели. У нас было 93 картины. В этом году у нас их 119. 140 заявок пришло на фестиваль, 68 фильмов отобраны для показов. 38 картин – в ретроспективах. Председатель жюри в этом году российский режиссер, сценарист Андрей Александрович Прошкин».

Подробно спикеры остановились на количестве киноплощадок. Предполагается, что фильмы будут демонстрироваться в 20 кинозалах Екатеринбурга и области, при этом дирекция Уралкинофеста прилагает все усилия, чтобы увеличить охват и географию фестиваля.

На вопрос журналистов о громких премьерах, директор Уральского кинофестиваля многозначительно ответил: «Ждите!». И рассказал о программах, запланированных в этом году – специальных событиях, премьерах, творческих встречах и о совершенно новых форматах, например, о фокус-группах, когда аудитории предлагаются 1-2 серии нового сериала, а создатели-кинематографисты мониторят мнение о нем.

«Мы представим программу «В ожидании октября». В этом году столетие революции и нам кажется это интересным. В программу войдут «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Агония» Элема Климова, «Цареубийца» Карена Шахназарова. Шахназаров очень хочет к нам приехать,не знаю, получится ли у него. И фильм «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, президента нашего фестиваля» - сказал Владимир Макеранец.

Также были анонсированы творческие вечера Александра Сокурова, куда войдут фильмы «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», «Пример интонации». Мастер также представит работы своих студентов.

12 фильмов, который войдут в конкурс, будут объявлены в середине августа.

Во внеконкурсных программах уже заявлены:

Творческие вечера Александра Сокурова. «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», Программа студентов мастерской А.Сокурова

Творческие вечера Сергея Соловьева «Егор Булычов и другие», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «АССА», «АССА-2», «Нежный возраст», «Анна Каренина», спектакль студентов С.Соловьева «Герой нашего времени», спектакль «Ужас» (В.Набоков).

Театральный Антракт. Видеоверсии: «Турандот». Опера Джакомо Пуччини (Театр «Геликон-опера»), «Обыкновенное чудо» (Театр на Дубровке), «Маскарад» (Александринский театр), «Монте-Кристо» (театр «Московская оперетта»), «Граф Орлов» (театр «Московская оперетта») и, по многочисленным просьбам, повтор показа мюзикла «Норд-Ост» (Театр на Дубровке).

Творческие вечера Аллы Суриковой, которая представит фильмы: «Две стрелы», «Чокнутые», «Вы не оставите меня», новый фильм «Любовь и сакс» и выступит в специальной программе фестиваля с творческим вечером «Искренне Ваша, Алла Сурикова».

Фильм открытия и фильм закрытия фестиваля дирекция держит в секрете, они будут объявлены позднее.

Открытие фестиваля на красной ковровой дорожке состоится в киноконцертном театре «Космос» 2 сентября. На сайте фестиваля uralkinofest.ru и на партнерских медиа-ресурсах планируется прямая трансляция открытия.

Фестиваль проводится при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева.

Генеральный информационный партнер фестиваля – федеральное издание «Российская газета».

Уралкинофест принимает гостей и ждет кинозрителей с 2 по 8 сентября.