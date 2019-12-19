Уральские журналисты задали президенту вопрос о низких зарплатах в медицине

Журналист портала Ura.ru задал Путину вопрос о негативных явлениях в медицине. По его словам, очереди к врачам растягиваются на месяц, а врачи массово увольняются из-за низких зарплат.

«Вы неоднократно проводили совещания по медицине и говорили, что все реформы должны иметь быстрый и максимально полезный эффект. Почему система всё-таки остается недвигающейся? Преобразования косметические, радикальных изменений просто нет. Может, нужна другая модель управления здравоохранением?» — спросил журналист.

Путин заявил, что действующую модель лучше не трогать, она развивается удовлетворительными темпами, но проблемы существуют.

«Зарплаты в медицине выше, чем в некоторых других социальных сферах. И рост такой, какой закладывался. Но это усреднённые цифры. Надо смотреть внутрь самой отрасли. Можно просто повысить тарифы ОМС. Или внутри существующих тарифов что-то изменить. Хотя там и так 70 процентов идёт на зарплаты. Значит, надо увеличить тариф. И это в конечном итоге приведёт к росту инфляции. И увеличение зарплат будет съедено инфляцией», — заявил президент.

По его мнению, есть два способа решить проблему: увеличить тарифы ОМС или изменить параметры внутри. Но менять почти нечего, а поднимать тарифы — не лучший вариант.

«Нужно избавиться от несправедливой дифференциации и изменить ставку оклада врачей. Ни в коем случае нельзя лишать медиков надбавок за работу в праздники и выходные», — подытожил Путин.

Напомним, в конце августа на федеральный уровень вышла ситуация с массовым увольнением врачей ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле. Шестеро хирургов написали заявления на увольнение из-за высокой нагрузки при низкой оплате труда, но позже, после переговоров с представителями областного Минздрава, они их отозвали. А за последние три месяца в Нижнем Тагиле были приняты на работу семь хирургов.